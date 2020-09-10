Не выдержал дистанцию: в Орле "Лада" протаранила "УАЗ"

Водитель легковушки не выдержал безопасной дистанции и протаранил внедорожник Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись два отечественных автомобиля: "Лада Калина" и "УАЗ Патриот". Водитель легковушки не выдержал безопасной дистанции и протаранил внедорожник.

ДТП случилось в среду, 9 сентября, на Наугорском шоссе. В начале десятого часа вечера 20-летний парень за рулем "Лады" ехал здесь со стороны улицы Цветаева в сторону Плещеевской, правда молодой человек забыл про соблюдение дистанции. В районе 11-го дома машина протаранила идущий впереди "УАЗ", которым управлял 55-летний водитель. Судя по фото с места аварии, столкновение было довольно серьезным.

- В результате ДТП водитель автомобиля Лада получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области полицейские зарегистрировали 14 ДТП, 3 из которых - с пострадавшими. Погибших нет.