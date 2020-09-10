В Орле пенсионерку ранили ножом во время семейной ссоры

В Орле семейная ссора едва не обернулась трагедией Фото: Архив "КП"

В Орле семейная ссора едва не обернулась трагедией. В больницу с ножевым ранением доставлена пожилая женщина, нападавший задержан.

Происшествие случилось в Заводском районе города, в одной из многоэтажек по улице Мопра. О нем рассказали в Росгвардии. Вечером 9 сентября о ЧП поступил сигнал из полиции. На место силовики прибыли через несколько минут. В квартире истекала кровью 69-летняя женщина.

- Гражданка пояснила, что некоторое время назад получила ножевое ранение в область шеи от близкого родственника. Мужчина, причинив тяжкий вред здоровью местной жительницы, покинул квартиру. Пожилой орловчанке своевременно была оказана медицинская помощь, далее ее госпитализировала бригада скорой, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Через какое-то время рогсвардейцы задержали и 36-летнего нападавшего. Его передали полицейским для разбирательства.