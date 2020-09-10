В Орле маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

В Орле маршрутный автобус столкнулся с легковушкой Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. Не обошлось без пострадавших: травмы получила женщина-пассажир маршрутки.

ДТП случилось вечером в среду, 9 сентября, на Комсомольской улице. Автобус под №115 ехал по своему маршруту "Боховский микрорайон-Автовокзал", за рулем был 54-летний водитель. В районе дома №191 "ГАЗель" въехала в идущий впереди "ВАЗ".

- В 20 часов 00 минут из больницы скорой медицинской помощи им. Семашко поступила информация, что за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, которая являлась пассажиркой автобуса "ГАЗ", она получила телесные повреждения в результате ДТП, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.