В орловской глубинке жители поселка две недели просидели без воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловской глубинке жители поселка две недели просидели без водоснабжения. Ремонт затянулся, а местные чиновники не организовали подвоз воды. Разбираться в ситуации пришлось прокуратуре.

Авария на водопроводе произошла в Глазуновском районе, от ресурса оказались отрезаны жители поселка Техникумовский. При этом воды не оказалось как в многоквартирных домах, так и в частном секторы. Однако сельские чиновники и коммунальщики не торопились устранять аварию. Вмешались представители надзорного ведомства: ремонт оказался необоснованно затянут.

- По фактам нарушений прокурор района внес представления в адрес главы администрации Глазуновского района и директора МУЖКП Глазуновского района, по результатам рассмотрения которых виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В итоге водоснабжение восстановили.