Больше трех тысяч человек заболели ОРВИ в Орловской области за неделю

В Орловской области больше трех тысяч человек за неделю заболели ОРВИ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области больше трех тысяч человек за неделю заболели ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора с 31 августа по 6 сентября выявлено 3123 заболевших.

Случаев гриппа пока что не отмечается, началась и продолжается вакцинация. Прививки сделали 3700 человек, в процентном соотношении это 0,5 % от общего числа жителей региона. По планам, охват прививками от гриппа в 2020 году составит 60% от населения.

- При своевременной вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом у 90% населения, что особенно актуально для предупреждения микст-инфекции в связи с циркуляцией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.