Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 сентября

Информация регионального оперштаба

В Орловской области на 9 сентября подтверждено еще 49 случаев заболевания среди жителей. Оперативный штаб представил обновленную карту распространения коронавирусной инфекции по населенным пунктам.

Наибольшее число заболевших выявлено в Орле - 29. В Ливенском районе заразилось еще 8 человек, в Орловском - 5 человек, в Колпнянском выявлено 3 новых случая коронавируса, в Кромском - 2, по одному в Урицком и Болховском.

В целом картина на 9 сентября складывается следующая. В Орле зараженных за время пандемии выявлено 3662, на втором месте Орловский район с количеством зараженных 851 человек, Мценский район на третьем месте - 621 человек заболел здесь, в Ливенском районе выявлен 461 зараженный, в Урицком - 279, в Дмитровском и Новодеревеньковском по 136 заболевших, в Хотынецком болезнь атаковала 109 жителей.

Районы, в которых менее сотни заболевших: Кромской - 92, Свердловский - 88, Покровский - 86, Верховский - 84, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский - 71, Шаблыкинский - 68, Должанский - 64, Залегощенский - 63, Знаменский - 61, Колпнянский - 51.

Есть и несколько муниципальный образований. где за время пандемии заболело менее пятидесяти человек: Троснянский - 45, Сосковский - 36, Краснозоренский - 23, Корсаковский - 21.