В Орле начали приводить в порядок территорию у главного корпуса ОГУ

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле рабочие начали приводить в порядок территорию у главного корпуса госуниверситета. Сквер приведут в порядок, по планам, к декабрю.

На сегодняшнем этапе работ бригада спиливает деревья, выкорчевывает пни и снимает асфальт с дороже. В дальнейшем здесь появится спортивная площадка, навес от солнца, новые скамейки. Предстоит установить фонари, урны, замостить плиткой тротуары, постелить газон.

- Благоустройство этой общественной территории ведётся в рамках проекта «Народный бюджет», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Также в сквере появится видеонаблюдение, которое поможет защитить общественное пространство от вандалов.