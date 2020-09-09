Экс-директора Фонда капремонта в Орловской области обвиняют в коммерческом подкупе

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области экс-директору регионального Фонда капитального ремонта следком предъявил обвинение сразу по двум статьям Уголовного Кодекса. Владиславу Масленникову вменяют пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также получение коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Версия следствия такая. Бывший директор фонда капремонта в 2016 год заключил договора с подрядчиком "Москомреставрация" на ремонт нескольких многоэтажек в Орле и Ливнах. Рабочие принялись за дело, не ремонт оказался выполнен не в полном объеме. При этом подписанные акты приемки работ оказались "нарисованными" - сведения в них были ложные, о якобы полноценном ремонте. Деньги подрядчик положил в свой карман, а за свои подписи Масленников получил 36 миллионов рублей от "Москомреставрации".

- Всего представителями ООО "Москомреставрация" похищено более 28 миллионов рублей, принадлежащих Региональному Фонду капитального ремонта. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования. Расследование продолжается, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.