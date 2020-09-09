В Спасском-Лутовиново выступит оперный певец Владислав Чурсин

Жителей и гостей Орловской области приглашают на концерт в усадьбу Тургенева. В грядущее воскресенье, 13 сентября, на сцене Спасского-Лутовинова выступит оперный певец Владислав Чурсин.

Концерт состоится под открытым небом. Молодой оперный певец Владислав Чурсин - выпускник Академического музыкального колледжа при Московской Государственной Консерватории им. П.И.Чайковского и Миланской консерватории, ученик легендарного Вито Марии Брунетти, приглашенный солист Филармонии в Вероне («Filarmonica di Verona») и театра «Ла Фениче» («LaFenice») в Венеции. Певец имеет многочисленные престижные премии музыкального мира.

В пресс-службе Спасского отмечают, что концерт состоится именно здесь не просто так: корни восходящей звезды оперной сцене здесь,на Орловщине.

КОГДА? ГДЕ?

13 сентября, 15.00 Мценский район, Спасское-Лутовиново