Коронавирус в Орле: пассажиров маршруток проверили на ношение масок

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле в очередной раз проверили соблюдение горожанами масочного режима. Рейд по общественному транспорту состоялся 9 сентября.

Напомним, в регионе до 30 сентября включительно продлены режим повышенной готовности и ограничительные меры, связанные с коронавирусом. В том числе, орловцы обязаны использовать маски в общественных местах: магазинах, больницах, транспорте. Прошедший сегодня рейд был призван выявить нарушителей, как среди пассажиров, так и среди водителей.

- В ходе сегодняшнего рейда нарушений не было обнаружено. Но нередки случаи, когда пассажиры надевают маску во время проверки, а не при входе в автобус. Впрочем, тех, кто добросовестно соблюдают масочный режим все же больше, - рассказали об итогах в пресс-службе администрации Орла.

Если же пассажир не надел маску, то в качестве крайней меры составляется акт, грозящий штрафом нарушителю.