В Орле пикап сдавал назад и сбил пешехода

Пожилая женщина получила травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле пикап сдавал назад и сбил женщину. Пешеход получила травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 9 сентября. Утром, в начале десятого, 54-летний водитель на автомобиле "Сан Енг" сдавал назад в районе дома №11 по улице Новосильской. В этот момент здесь - в неположенном для перехода месте - проходила 67-летняя женщина. Водитель не заметил пешехода, машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП за вчерашний день в Орле, в котором пострадал пешеход. В Заводском районе города под колеса такси попала женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому переходу.