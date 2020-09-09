Для больниц Орловской области закупили два десятка машин скорой помощи

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Для больниц Орловской области закупили 21 машину скорой помощи. Автомобили торжественно передали медицинским учреждениям.

Скорые приобрели за счет федеральных средств. Четыре машины пополнят автопарк городской центральной станции скорой медицинской помощи, все они марки "Форд".

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- Остальные скорые отправятся в районные больницы Болховского, Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Все машины оснащены необходимым оборудованием. Ключи от скорых передали сотрудникам медицинских учреждений.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- Со своей стороны Правительство области при поддержке федерального центра будет и дальше укреплять систему здравоохранения, обеспечивая на высоком уровне ресурсное и техническое оснащение областной медицины, - обратился к присутствующим глава региона Андрей Клычков.