Во Мценске водитель на "ВАЗе" протаранил фонарный столб

Водитель "Тринадцатой" госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель на "ВАЗе" снес фонарный столб. Молодого человека скорая увезла в больницу.

ДТП случилось в городе Мценске накануне, 8 сентября. Около часа дня 24-летний парень ехал за рулем отечественной легковушки от улицы Орловской по направлению к выезду из районного центра. Он не совладал с управлением своим автомобилем. С проезжей части машина съехала и затормозила о бетонную опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в Мценскую районную больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона госавтоинспекторы зафиксировали 24 ДТП, 5 из которых с пострадавшими.