Сбербанк реализует социально-значимые проекты в Орловской области

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Сбербанк первым принял участие в построении инфраструктуры Smart City, где карта - способ взаимодействия между гражданами, властью и бизнесом. На первом этапе карта будет работать как социальный проездной. Уже разработана и тестируется программа «Личный кабинет соцработника», которая регистрирует «Карту жителя» в МФЦ и Сбербанке.

Этот и другие совместные проекты сотрудничества Сбербанка и Правительства Орловской области обсудили губернатор области Андрей Клычков и управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта.

- С начала текущего года в рамках программ господдержки Сбербанк профинансировал более тысячи предпринимателей на общую сумму 1,2 млрд. рублей. Банк помог около 2,5 тысячам жителей реструктуризировать выплаты долгов по кредитам в связи с пандемией. Клиенты видят Сбербанк в качестве основного партнера. Об этом свидетельствует тот факт, что с января 2020 года при поддержке Сбербанка появилось 1060 новых предпринимателей – это 80% от всего числа новых бизнесов в регионе, - отметил управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта.

Продолжает активно работать совместный проект Правительства региона, ПАО Сбербанк и ПАО «Орелстрой» по льготному ипотечному кредитованию 4,1%. Благодаря этому более 160 семей улучшили жилищные условия.

Были отмечены хорошие темпы роста транспортного проекта. 3 млн поездок совершают жители региона ежемесячно во всех городах региона. Действуют программы по снижению платы за проезд при безналичной оплате.

На встрече обсуждались вопросы стратегического видения развития региона, государственно-частного партнерства в сферах ТЭК, здравоохранения, строительства и развития инфраструктуры.