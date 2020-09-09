Полицейские призывают орловских автолюбителей бдительнее относиться к сохранности своего транспорта Фото: Ольга СУПОНЕВА

У орловчанки украли машину пока она была на заработках. "Десятка", оставленная женщиной на парковке у многоэтажки, привлекла внимание охочего до чужого гостя из района.

Машина стояла в Северном районе. Вернувшись в очередной раз из другого города орловчанка не обнаружила своего транспорта. Пришлось идти в полицию. Следователи возбудили уголовное дело и взялись за розыск предполагаемого вора. Под подозрение попал 19-летний житель Свердловского района.

- В беседе с полицейскими молодой человек признался в совершении данного противоправного деяния. Он рассказал, что отогнал чужую машину на территорию Орловского района, где разобрал ее на комплектующие, которые впоследствии продал. Кузов транспортного средства полицейские изъяли, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Суда дожидаться молодой человек будет под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

Полицейские же призывают орловских автолюбителей бдительнее относиться к сохранности своего транспорта: при отъезде на длительное время лучше оставить машину на платной стоянке.