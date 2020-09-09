Женщина, очутившаяся под колесами, получила травмы. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле машина такси сбила пешехода на зебре. Женщина, очутившаяся под колесами, получила травмы.

ДТП случилось вечером во вторник, 8 сентября. Около шести часов 40-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Рено Логан" по улице Розы Люксембург со стороны улицы Гагарина в сторону Комсомольской.

- В районе дома №15 по улице Розы Люксембург он допустил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью обошлось без трагических последствий: госпитализация женщине не потребовалась.