В торговом центре Орла поймали вора с рюкзаком "покупок"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В одном из торговых центров Орла поймали вора с полным рюкзаком "покупок". Мужчина пытался пронести разный товар мимо кассы.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Сотрудники ТЦ обратили внимание на странного покупателя, а когда тот попытался пройти мимо кассы нажали тревожную кнопку. На место прибыла росгвардия. Продавцы рассказали силовикам, что мужчина пытался украсть товар, его задержали. Как оказалось, тридцатилетний любитель халявы раньше уже имел проблемы с законом.

- Для дальнейшего разбирательства орловца передали сотрудникам полиции, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.