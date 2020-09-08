Орловец украл технику из офиса и спрятал в кустах

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полицейские раскрыли кражу техники из учреждения. Житель Верховского района стащил чужое имущество и спрятал в кустах.

На месте кражи работали оперативники. Как выяснилось, вор проник в помещение, расположенное на втором этаже, через окно: стеклопакет был отжат. Добычей похитителям стала компьютерная техника.

- Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по горячим следам установил личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Им оказался житель близлежащего населенного пункта - гражданин 1997 года рождения. Как выяснили оперативники, похищенное он спрятал в кустах недалеко от своего дома. Технику изъяли, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Парню может грозить до пяти лет тюрьмы.