Под Орлом водитель легковушки не посчитался с погодой и вылетел в кювет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: архив "КП"

На трассе "Орел-Тамбов" в Орловской области легковой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Водитель машины получил травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня во вторник, 8 сентября, на территории Покровского района. Водитель 68 лет вел автомобиль "Шевроле" и не посчитался с дождливой погодой. Мужчина не совладал с управлением своим транспортом, легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.