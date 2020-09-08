Жители Орла пожаловались на сухие деревья в скверах и парках города

Фото: ОНФ в Орловской области

Жителям Орла докучают сухие деревья в скверах и парках города. Жители пожаловались на погибшие растения в ОНФ, общественники устроили мониторинг общественных пространств.

Активисты составили маршрут в соответствии с жалобами горожан. Сухие деревья действительно обнаружились прямо на входе в городской парк, в сквере Гуртьева, рядом с медицинским институтом ОГУ. Некоторые растения полностью высохли и ветки в ветреную погоду падают на тротуары.

Общественники уверены: сухие деревья несут угрозу для жителей. В администрацию города направлена просьба произвести выпиловку погибших растений, обратив при этом внимание на эстетическую сторону вопроса.