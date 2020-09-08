После пожара в котором пострадал ребенок орловская прокуратура начала проверку Фото: Архив "КП"

В Орловской области прокуратура начала проверку по факту пожара, в котором пострадал маленький ребенок. Малыш получил ожоги при ЧП, случившемся в деревне Волково Мценского района.

В прошедшую субботу, 5 сентября, около половины первого часа дня спасателям поступил сигнал об охваченном пламенем доме. Пожарные прибыли на место. Огонь успел уничтожить кровлю, само жилище выгорело на площади в 50 квадратных метров. Малыша с ожогами доставили в районную больницу, госпитализировали.

- В рамках прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.