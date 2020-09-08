В Орле завершился ремонт в переулке Южном Фото: Архив "КП"

В Орле завершился ремонт в переулке Южном. Комиссия приняла дорогу после того, как рабочие устранили недостатки.

Ремонт дороги велся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С изъяном оказался тротуар: орловцы подшучивали, что он ведет вникуда. Дорожники исправили ситуацию, теперь пешеходная дорожка при повороте на Новосильское шоссе достаточно широкая.

- Комиссии предстоит принять ещё семь улиц, ремонтируемых в рамках БКАД в этом году: Розы Люксембург, Тульскую, Васильевскую, Автовокзальную, Старо-Московскую, Ливенскую и 5 Августа, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.