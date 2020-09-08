Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 сентября

Данные оперативного штаба Орловской области

В Орловской области на 8 сентября 2020 года подтверждено еще 50 случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения заболевания по городам и районам.

Еще 21 человек заболел в городе Орле, 10 в Орловском районе, 5 в Колпнянском, 3 в городе Ливны и 3 в Урицком рацоне, 2 в Залегощенском районе, по одному во Мценском, Краснозоренском, Покровском, Свердловском, Кромском, Хотынецком районах.

За месяцы пандемии картина сложилась такая. В Орле выявлено 3633 заразившихся, в Орловском районе 846, в Мценске и районе заболел 621 человек, в Ливенском рацоне 453, в Урицком 278, в Болховском 207, в Новодеревеньковском и Дмитровском районах по 136, в Хотынецком 109.

Районы,в которых выявлено менее ста заболевших: Кромской- 92, Свердловский - 88, Верховский - 84, Покровский - 86, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский - 71, Шаблыкинский - 68, Должанский - 64, Залегощенский - 63, Знаменский - 61, Колпнянский - 51, Троснянский - 45, Сосковский - 36, Краснозоренский - 23, Корсаковский - 21.

Выздоровело 5889 человек.