Под Орлом работников сельхозфирмы поймали на краже топлива Фото: Архив "КП"

В Орловской области работников сельскохозяйственной фирмы поймали на краже дизельного топлива. Мужчины хотели нажиться на солярке, да только замысел обернулся уголовным делом.

Инцидент произошел в Троснянском районе. В местный отдел полиции поступила информация, что двое местных жителей затевают похитить топливо. При проверке там оно и вышло: 48-летнего и 36-летнего трактористы слили "дизель" в подготовленные канистры общим объемом около 200 литров. В этот момент их и задержали с поличным сотрудники ОМВД России по Троснянскому району.

- В отношении данных лиц следственным подразделением ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда трактористы будут под подпиской о невыезде. Полицейские же проверяют не причастны ли мужчины к другим подобным эпизодам.