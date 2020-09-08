Орловчанок приглашают побороться за звание Тургеневской девушки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области выберут Тургеневскую девушку. Конкурс «Тургеневская девушка − 20 лет XXI века» стартует в регионе, к участию приглашаются юные барышни в возрасте 16-22 лет.

Проводит состязание областной центр народного творчества, правда в этом году он пройдет в формате онлайн: свои коррективы внес коронавирус. Желающие проявить себя девушки должны представить на суд жюри визитную карточку-видеоролик с рассказом о себе, презентовать уже реализованный социальный проект. Кроме того претенденток на победу ждет состязание в декламации стихов.

- Заявки на участие принимаются до 15 октября, конкурсные материалы принимаются до 5 ноября 2020 года на электронную почту Областного центра народного творчества ооcnt57@yandex.ru, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Подробнее на официальном сайте ООЦНТ и в официальной группе центра Вконтакте.

Имя победительницы станет известно 20 ноября.