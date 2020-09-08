На трассе "Орел-Тамбов" грузовик пошел на обгон и протаранил трактор

Грузовик протаранил трактор на дороге под Орлом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе в Орловской области случилось ДТП с участием грузовика и трактора. Грузовой автомобиль пошел на обгон и протаранил сельскохозяйственную технику.

Авария произошла в понедельник, 7 сентября. В обеденное время 35-летний мужчина вел автомобиль "Рено Премиум" по дороге Орел-Тамбов, он ехал со стороны городе Ельца Липецкой области в сторону Орла. Машина пошла на обгон на 141 километре.

В итоге травмы получил водитель трактора Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- При осуществлении обгона водитель допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении трактором МТЗ 82 под управлением 59-летнего водителя, который который осуществлял поворот налево. В результате столкновения водитель трактора получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчине потребовалась госпитализация.

Всего за минувшие сутки на территории региона сотрудники ГИБДД зафиксировали 16 ДТП, в одном из которых погибли три человека.