Орловские пожарные спасли от огня жилой дом
Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
В Орловской области пожарные отбили от огня жилой дом. Борьба с пламенем развернулась в Свердловском районе.
Здесь, вечером вторника 7 сентября, огонь разбушевался в хозяйственных постройках, он охватил сразу несколько строений. Пожарным сигнал о возгорании поступил около пяти часов, они прибыли на место. Пламя успело съесть хозяйственные строения, а вот стоящий рядом жилой дом удалось защитить.
- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Всего же за прошедшие сутки спасатели в регионе выезжали на разные происшествия 39 раз, 25 из них - на борьбу с пожарами.