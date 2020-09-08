Орловские пожарные спасли от огня жилой дом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарные отбили от огня жилой дом. Борьба с пламенем развернулась в Свердловском районе.

Здесь, вечером вторника 7 сентября, огонь разбушевался в хозяйственных постройках, он охватил сразу несколько строений. Пожарным сигнал о возгорании поступил около пяти часов, они прибыли на место. Пламя успело съесть хозяйственные строения, а вот стоящий рядом жилой дом удалось защитить.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Всего же за прошедшие сутки спасатели в регионе выезжали на разные происшествия 39 раз, 25 из них - на борьбу с пожарами.