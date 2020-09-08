В Госавтоинспекции озвучили подробности трагического ДТП под Орлом

Три человека погибли в жуткой аварии под Орлом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Госавтоинспекции озвучили подробности трагического ДТП, случившегося под Орлом вечером 7 сентября. Около 20:00 на трассе М-2 "Крым" в районе деревни Становое на скорости столкнулись два легковых автомобиля.

Как уже сообщала "КП" своим читателям, дорогу не поделили иномарки "Киа Рио" и "Тойота Камри". Установлено, что 42-летний водитель за рулем "Тойоты" ехал со стороны Москвы в сторону Орла, на 347 километре машина столкнулась со встречным автомобилем "Киа", за рулем был мужчина сорока лет. Сами водители покалечились, но остались живы, их госпитализировали. Госпитализированы также двое детей - подростки 2003 и 2002 года рождения, их на скорой увезли в Детскую областную клиническую больницу.

Три человека погибли в жуткой аварии под Орлом

Трое пассажиров автомобиля "Киа" погибли.

- Женщина 35 лет и 38 лет, а также мальчик 2012 года рождения скончались на месте ДТП, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.