Работникам "Орловского мелькомбината" вернули миллионы долгов по зарплате

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Сотрудникам "Орловского мелькомбината" вернули долги по заработной плате. Задолженность предприятия-банкрота перед работниками превысила 2,2 миллиона рублей.

На непогашенные долги пожаловались на личном приеме прокурору области работники комбината. Как оказалось, без денег сотрудники обанкротившегося комбината сидели почти полгода: с января по май 2020.

- По результатам обсуждения прокурором области даны поручения о неотложном проведении мероприятий, направленных на восстановление прав работников и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Приняты дополнительные меры в целях защиты прав работников предприятия, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В итоге положенные день работники предприятия все-таки получили, двухмиллионная задолженность погашена.