Погибли трое, в том числе ребенок: жуткая авария произошла под Орлом

Столкнулись "Киа Рио" и "Тойота Камри"

Трагическое ДТП с тремя погибшими случилось на трассе под Орлом. Около 8 часов вечера в районе деревни Становое в Орловском районе на скорости столкнулись два автомобиля.

Сейчас на месте жуткой аварии продолжают работу спасатели и полицейские, вторым предстоит установить все обстоятельства аварии. Пока что в региональном УМВД озвучили предварительную информацию.

Автомобили от удара превратились в груду металла

- Предварительно установлено, что в 19.45 на 342 километре дороги М-2 "Крым" произошло ДТП с участием двух транспортных средств - "Киа Рио" и "Тойота Камри". В результате ДТП погибло три человека, в том числе ребенок. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить точное число пострадавших, - сообщила корреспонденту "КП" Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Полицейские продолжают работу на месте аварии

Из собственного источника стало известно, что погибшему ребенку было 4 года, также среди жертв аварии может быть подросток 15 лет. Все обстоятельства страшного происшествия устанавливаются.

Информация обновляется.