В Орле преображение ждет детскую поликлинику

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле детскую поликлинику №3 ждет преображение. Как изменится медицинское учреждение рассказал и показал губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Глава региона поделился иллюстрациями проекта ремонта поликлиники на своей страничке Вконтакте.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Преобразования коснутся вестибюльного пространства, блока регистратуры, санузлов, помещений для посетителей, в том числе зоны для детей. Планировка позволит более эффективно выстроить логистику потоков пациентов, выделить функциональные зоны. А яркие краски добавят позитива и хорошего настроения, - написал губернатор.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В настоящее время строительные работы уже идут.

Напомним, входная группа взрослой поликлиники была приведена в порядок весной текущего года.