За решетку отправится орловец, убивший пенсионера из-за испорченного подлокотника

В Орловской области суд рассмотрел дело мужчины, забившего до смерти пенсионера из-за испорченного в автомобиле подлокотника Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд рассмотрел дело мужчины, забившего до смерти пенсионера из-за испорченного в автомобиле подлокотника. Он насмерть забил пожилого селянина, а его тело сжег.

Конфликт между обвиняемым и его жертвой произошел на фоне алкогольных возлияний. Пили будущий убийца и погибший вместе, дома у первого. В какой-то момент хозяин обозлился на гостя и припомнил тому поцарапанный подлокотник: напал на пенсионера, избил того ногами и попавшимися под руку штакетником и тростью, наносил удары по голове. Пожилой мужчина скончался. Расправившийся с ним орловец решил замести следы. Вывез тело в лесополосу и сжег. Однако оперативникам удалось задержать убийцу.

Дело рассматривалось в Мценском районном суде, правосудие дало обвиняемому 12 лет. Тот решил приговор обжаловать, ссылаясь на то, что точную причину смерти установить было нельзя, ведь тело сгорело.

- Суд апелляционной инстанции признал, что эта версия убедительно опровергнута судом в приговоре, а назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. По результатам рассмотрения дела Орловским областным судом приговор оставлен без изменения, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского областного суда.