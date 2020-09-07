Коронавирус в Орловской области: антитела обнаружены почти у двух тысяч жителей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области почти у двух тысяч жителей выявлены антитела к коронавирусной инфекции. Всего в регионе, по данным на 7 сентября, проведено больше 14 тысяч исследований на их наличие.

Точное количество орловцев с выявленными антителами составляет 1978 человек, в процентном соотношении это 13,7% (от общего числа проведенных тестов на наличие антител). Исследования продолжаются. Что касается тестов на наличие или отсутствие самого коронавируса, то их только в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии проведено около 95 тысяч. Исследование проводят как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, по состоянию на 7 сентября 2020 года в Орловской области подтверждено 7377 случаев заражения коронавирусом среди населения. Сегодня статистику пополнил еще 51 человек.

Мы следим за развитием ситуации.