В Орловской области инвалидам пришлось добиваться лекарств через суд

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В Орловской области двоим инвалидам пришлось добиваться положенных по закону льготных лекарств через суд. Права людей с особенностями здоровья помогла восстановить прокуратура.

Жители Шаблыкинского района обратились в надзорное ведомство с просьбой помочь восстановить справедливость в вопросе обеспечения их лекарствами. Как оказалось, инвалиды 2 и 3 группы не получили свои медикаменты, которые оплачиваются из федерального бюджета.

- В целях защиты прав указанных лиц прокурор направил в суд 2 исковых заявления с требованием обязать Департамент здравоохранения Орловской области обеспечить инвалидов лекарствами по медицинским показаниям вплоть до их отмены лечащим врачом, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Суд требование удовлетворил. По сообщению прокуратуры, теперь нуждающиеся в лекарствах заявители обеспечены ими в полном объеме.