В Орловской области ЗАГСы снова принимают только по записи Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области ЗАГСы снова начали принимать жителей только по предварительной записи. Изменения в работе вступили в силу с 7 сентября.

- В территориальных отделах (секторах) ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области установлена предварительная запись на прием документов и государственную регистрацию всех видов записей актов гражданского состояния, а также осуществление юридически значимых действий, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Телефоны для записи в городе Орле: 76-26-41; 76-43-49; 76-41-09, 8-961-924-82-22;

в Орловском районе: 76-26-41; 8-962-478-19-97;

в Ливнах и Ливенском районе: (8-486-77) 7-34-10; (8-486-77) 7-29-26; (8-486-77) 2-04-01;

в Мценске и Мценском районе: (8-486-46) 3-00-68; (8-486-46) 3-15- 82.