На дороге под Орлом опрокинулся "КАМАЗ"

На орловской дороге перевернулся "КАМАЗ" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в аварии пострадал водитель грузового автомобиля. "КАМАЗ" вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером субботы, 5 сентября. 34-летний водитель вел грузовик по поселковой дороге "Однолуки – Фатнево - Пальчиково".

- В районе второго километра он не справился с управлением в результате чего допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. С места ДТП водитель каретой скорой помощи был доставлен в Болховскую центральную районную больницу, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные в регионе сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 ДТП, в пяти пострадали люди, один человек погиб.