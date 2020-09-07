На Орловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

На Орловскую область надвигается непогода Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Орловскую область надвигаются грозы и сильный ветер. Жителей региона о грядущей непогоде предупредили в МЧС.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь придет в ночное время. В ночное время осадки пройдут местами, а днем повсеместно ожидается дождь, в некоторых районах с грозой. При это ветер ночью будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с с переходом на северо-западный ночью 8-13, местами порывы до 15-20 м/с. Термометры покажут в темное время суток +11°С…+16°С, в дневное +16°С…+21°С.

В ГУ МЧС России по Орловской области просят жителей региона соблюдать правила безопасности в плохую погоду.