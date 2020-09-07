Коронавирус в Орловской области: сохраняются три очага заболеваемости

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области сохраняется три очага заболеваемости коронавирусом. Общее число пострадавших в них - 722 человека.

Ситуация, складывающаяся с коронавирусной инфекцией, обсуждалась сегодня на заседании регионального правительства. Как рассказал глава орловского управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, в число очагов входят две больницы - имени Семашко и областная клиническая, а также Богдановский дом-интернат в Урицком районе. В областной психбольнице очаг снят, так как за 2 недели здесь не было выявлено новых случаев заболевания.

- Кроме того, за весь период пандемии зарегистрировано 712 семейных очагов COVID-19 с числом инфицированных 2262 человека, в том числе за последнюю неделю – 41 семейный очаг с числом инфицированных 85 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Александра Румянцева.

Напомним, в Орловской области на 7 сентября 2020 года выявлено 7377 случаев заболевания коронавирусом среди населения.

Мы следим за развитием ситуации.