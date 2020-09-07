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Осенняя уборка парков и скверов Орла обойдется в три миллиона рублей

Контракт будет заключен на два месяца
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле нашли подрядчика, который займется уборкой городских парков и скверов в осенний период

В Орле нашли подрядчика, который займется уборкой городских парков и скверов в осенний период

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле нашли подрядчика, который займется уборкой городских парков и скверов в осенний период. Контракт на два месяца будет заключен в середине сентября, сумма его превышает три миллиона рублей.

Рабочие будут содержать в порядке 56 общественных территорий. В обязанности войдет уборка и стрижка газонов, подметание тротуаров, содержание в чистоте урн. Парки и скверы разделены на три группы в зависимости от посещаемости, соответственно, какие-то нуждаются в наиболее частой уборке, где-то рабочие будут появляться реже. В числе наиболее оживленных, например, сквер Танкистов, бульвар Победы, историко-литературный квартал.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, подрядчиком выступит ИП Утина.

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