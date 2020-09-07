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В честь юбилея писателя-орловца Ивана Бунина Банк России выпустит монету

Тираж ограничен тремя тысячами штук
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Так будет выглядеть юбилейная монета

Так будет выглядеть юбилейная монета

Банк России выпустит монету в честь юбилея писателя-орловца Иван Бунина. Тираж будет ограничен тремя тысячами штук.

Монета выйдет в рамках серии "Выдающиеся личности России", номинал ее составит 2 рубля, проба сплава - 925. На монете изображен портрет Иван Алексеевича, а также факсимиле его подписи и указание лет жизни. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения писателя.

ЗНАЙ!

Иван Бунин родился 22 октября 1870 года в городе Воронеже. Его жизнь тесно связана с Орловской областью: когда будущему нобелевскому лауреату было три года, семья Буниных переехала в Елецкий уезд Орловской губернии (сегодня это Липецкая область). С юных лет он сотрудничал с изданием "Орловский вестник". Первая книга стихотворений Бунина также вышла в Орле.