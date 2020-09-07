Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 7 сентября

Данные оперативного штаба Орловской области

На Орловщине на 7 сентября 2020 года выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом среди населения. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам области.

Еще 16 человек заболело в городе Орле, 7 в Ливенском районе, 5 в Кромском, 4 в Орловском районе и 4 в Покровском, 3 в Колпнянском, по 2 в Малоархангельском, Урицком и в Дмитровском районах, по одному в Глазуновском, Мценском, Залегощенском, Шаблыкинском, Хотынецком, Болховском районах.

В целом за период пандемии наибольшее число жителей заразилось в Орле - 3612 человек, на втором месте Орловский район с числом заболевших в 836 человек, далее Мценский район - 620 заразившихся, Ливенский - 450, Урицкий - 275, Болховский - 207, Новодеревеньковский и Дмитровский - по 136, Хотынецкий - 108.

В других муниципальных образованиях заразилось меньше сотни человек (в каждом). Так, в Кромском районе выявлен 91 заболевший, в Свердловском - 87, в Покровском - 85, в Верховском - 84, в Новосильском - 81, в Малоархангельском - 74, в Глазуновском - 71, в Шаблыкинском - 68, в Должанском - 64, в Знаменском и Залегощенском - по 61, в Колпнянском - 46, в Троснянском - 45, в Сосковском - 36, в Краснозоренском - 22, в Корсаковском - 21.

Выздоровело 5822 человека.