В Орловской области маленький ребенок пострадал при пожаре

ЧП случилось в деревне Волково Мценского района Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области малыш пострадал при пожаре в жилом доме. ЧП случилось в деревне Волково Мценского района.

В прошедшую субботу, 5 сентября, около половины первого часа дня спасателям поступил сигнал об охваченном пламенем доме. Пожарные прибыли на место. Огонь успел уничтожить кровлю, само жилище выгорело на площади в 50 квадратных метров.

- Пострадал мальчик 2016 года рождения, которого доставили во Мценскую центральную районную больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за выходные в Орловской области произошло больше 40 пожаров.