Сегодня в Орле откроется обновленный Детский парк

Обновленный детский парк откроется 7 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже сегодня, 7 сентября, в Орле состоится открытие обновленного Детского парка. Горожане - взрослые, а главное маленькие - смогут оценить преображение общественного пространства.

Масштабный ремонт в любимом месте отдыха орловских детишек стартовал летом прошлого года. Работы шли по графику и даже опережая его, власти хотели открыть парк к дню защиты детей (1 июня) в нынешнем году, однако свои коррективы внес коронавирус. Сегодня же долгожданное открытие состоится.

- В кардинально обновленном парке мы старались создать атмосферу, интересную прежде всего детям, современную яркую «точку притяжения» с интерактивными, развлекательными зонами для всех возрастов детей, - рассказал об обновленном парке губернатор Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Впрочем, уже скоро орловцы сами оценят изменения.