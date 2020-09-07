Под Орлом "BMW" улетел в кювет, двое пострадали

Два человека получили травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области два человека пострадали в ДТП с переворотом. Легковая иномарка "BMW" вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

Авария произошла в прошедшую субботу, 5 сентября, на дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна". Около 11 часов утра 35-летний водитель управляя "немцем" двигался со стороны поселка Змиевка в сторону поселка Глазуновка. В какой-то момент мужчина не совладал с управлением своим автомобилем, машину выбросило с дороги, она перевернулась.

- В результате ДТП водитель и его 34-летняя пассажирка доставлены каретой скорой помощи в Глазуновскую ЦРБ с телесными повреждениями, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 26 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.