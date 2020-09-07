Жителям Орловской области предлагают выбрать лучшего участкового

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области уже на этой неделе стартует первый этап ежегодного конкурса МВД России "Народный участковый". Жителям региона сделать свой выбор и проголосовать за самого достойного, по их мнению, сотрудника полиции.

Первый этап - региональный, проголосовать можно будет онлайн на официальном сайте орловского УМВД: здесь появятся списки кандидатов на звание лучшего участкового.

- Участниками станут сотрудники, стаж службы которых в качестве участковых уполномоченных полиции составляет не менее трех лет, и не имеющие дисциплинарных взысканий, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Голосование продлится с 11 по 20 сентября. Лучший, по мнению граждан, участковый Орловской области представит регион на всероссийском этапе конкурса.