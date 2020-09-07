В Орле водитель на "Хонде" сбил пенсионерку Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле под колесами легковой иномарки оказалась пожилая женщина-пешеход. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Авария произошла в минувшую субботу, 5 сентября, в Северном районе. Около 11 часов утра 31-летний водитель за рулем автомобиля "Хонда" ехал по Раздольной улице со стороны Металлургов в сторону Маринченко.

- В районе дома №45 по улице Раздольной произошел наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном для перехода месте, - описали картину ДТП в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пешеход получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.

Всего за прошедшие выходные на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 26 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.