В Орле суд оштрафовал школьницу за попытку списать на ЕГЭ

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле мировой суд рассмотрел дело о шпаргалке на ЕГЭ. Выпускница одной из городских школ попалась с подсказкой на Едином госэкзамене.

Девушка сдавала русский язык и решила воспользоваться шпаргалкой. Правда, незаметно подглядеть в ответы у нее не вышло: справочные материалы выпали, с экзамена выпускницу удалили. В дальнейшем ей пришлось предстать перед лицом правосудия.

- В судебном заседании правонарушительница вину признала частично, пояснила, что в тот день у нее была при себе записка, которой она пользовалась у входа в аудиторию и которую забыла в кармане по причине волнения и не оставила в аудитории, выделенной для личных вещей. Порядок проведения государственной итоговой аттестации ей был разъяснен заранее и понятен, - рассказали "КП" в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

Мировой судья признал девушку виновной в административном правонарушении, ей назначено наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.