Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Орле суд оштрафовал школьницу за попытку списать на ЕГЭ

Выпускнице придется заплатить три тысячи рублей за шпаргалку
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле мировой суд рассмотрел дело о шпаргалке на ЕГЭ. Выпускница одной из городских школ попалась с подсказкой на Едином госэкзамене.

Девушка сдавала русский язык и решила воспользоваться шпаргалкой. Правда, незаметно подглядеть в ответы у нее не вышло: справочные материалы выпали, с экзамена выпускницу удалили. В дальнейшем ей пришлось предстать перед лицом правосудия.

- В судебном заседании правонарушительница вину признала частично, пояснила, что в тот день у нее была при себе записка, которой она пользовалась у входа в аудиторию и которую забыла в кармане по причине волнения и не оставила в аудитории, выделенной для личных вещей. Порядок проведения государственной итоговой аттестации ей был разъяснен заранее и понятен, - рассказали "КП" в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

Мировой судья признал девушку виновной в административном правонарушении, ей назначено наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.