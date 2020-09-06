На Орловщине впервые прошел фестиваль «Записки охотника» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 5 сентября, в усадьбе Ивана Тургенева в Спасскоом-Лутовиново впервые прошел фестиваль «Записки охотника». Главной темой большой культурной программы стало одно из самых главных увлечений писателя – охота.

Гости фестиваля смогли увидеть показательные выступления прекрасных наездниц, настоящих тургеневских девушек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открылся фестиваль на главной сцене Спасского с театральной постановки, где гостей музея-заповедника поприветствовали закадычные друзья-охотники Иван Тургенев и Афанасий Фет.

Тургенев и Фет приветствовали гостей фестиваля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На нескольких площадках тургеневского парка развернулись выставки охотничьих собак, прошли интеллектуальные игры, ремесленные мастер-классы и выступления наездников. Не обошлось и без дегустации кулинарных шедевров, песен под гитару и традиционных охотничьих баек от участников и гостей фестиваля.

Детям на фестивале скучать было некогда Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особенным моментом фестивального дня стало выступление охотничьих птиц. Каждый мог проверить свою смелось и попробовать «призвать» сокола. Правда, здесь произошло несколько курьезных случаев, достойных в будущем пополнить арсенал охотничьих историй.

Грозная умная птица впечатлила зрителей и стала звездой фестиваля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В какой-то момент одна из гордых птиц решила скрыться от всеобщего внимания и просто упорхнула с руки сокольника. Хозяину пришлось несколько раз перелезать через забор и обойти полпарка, чтобы найти свою капризулю. Однако стоило ему вернуться назад, как уже второй сокол решил пошутить и улетел. Сокольник вновь пошел на поиски.

Так первый охотничий фестиваль по-настоящему начал наполняться своей собственной душевной атмосферой и байками в тургеневском стиле. Многочисленные гости, в том числе и первые лица региона, высоко оценили масштабную программу.

- Надеюсь, что охотничий фестиваль на Орловщине станет традиционным, - подчеркнул губернатор области Андрей Клычков.

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