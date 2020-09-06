Новая рабочая неделя встретит орловцев жарой и солнечной погодой

Начнется неделя с жары, а вот закончится небольшим похолоданием Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая рабочая неделя в Орле и области будет полна погодных контрастов. Как сообщают синоптики Росгидрометцентра, начнется неделя с жары, а вот закончится холодами.

В понедельник, 7 сентября, погода выдастся солнечной и знойной. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

8 сентября, во вторник, жара резко спадет. Синоптики прогнозируют днем температуру воздуха +20 градусов. Будет облачно, но с пояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Усилится до 5 м/с и ветер, сменивший направление на западное. Атмосферное давление останется неизменным.

В среду ожидается сильный порывистый ветер до +8 м/с. Вновь кратковременные дожди и переменная облачность. Температура воздуха 9 сентября по-прежнему +20 градусов. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

10 сентября, в четверг, немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +23. Ветер юго-западный 6 м/с. День ожидается солнечный и без дождя. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Однако в конец рабочей недели все же станет прохладнее. Температура воздуха в пятницу+18 градусов, возможны кратковременные дожди. Ветер останется прежним, а атмосферное давление 741 мм рт.ст.