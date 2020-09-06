Орловец лишился 70 тысяч рублей после визита подруги и ее знакомой

Визит гостей обернулся для жителя Орла исчезновение с банковской карты крупной суммы. Ничего не подозревающий мужчина впустил в дом свою подругу и ее 31-летнюю знакомую. Именно последняя и решила воспользоваться удачным случаем.

Пока хозяин общался со своей приятельницей, женщина нашла его телефон и с помощью интернет-приложения банка перевела на карту своего знакомому 70 тысяч рублей. Затем она перезвонила ему и попросила его обналичить деньги. Чтобы их владелец ни о чем не догадался, она стерла смс-оповещение и положила телефон на место.

Однако «замести» следы орловчанке не удалось. В оперативно-розыскных мероприятий ее личность была установлена и уже совсем скоро к ней нагрянула полиция.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.